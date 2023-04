"Nous partageons les mêmes objectifs" : Élisabeth Borne dément toute tension avec Emmanuel Macron

Pas de "rupture", donc, entre le président de la République et la Première ministre, qui préfère sourire de l'emploi de ce terme. "Apaiser le pays" et "apporter des réponses rapides et concrètes aux Français", voilà les seules priorités affichées par Élisabeth Borne, quelques heures avant le retour en France d'Emmanuel Macron.