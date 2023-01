Elisabeth Borne durcit le ton sur les retraites : le report de l'âge de départ à 64 ans "n'est plus négociable"

"Ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération (de l'allongement de la durée de cotisation, ndlr) de la réforme Touraine", a affirmé la Première ministre. "C'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires (...) C'est nécessaire pour assurer l'équilibre du système", a-t-elle ajouté.

Le conseil d'orientation des retraites (COR) et son président Pierre-Louis Bras avaient pourtant contesté cet argumentaire lors d’une audition devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 19 janvier : "Les dépenses de retraites sont globalement stabilisées et même à très long terme, elles diminuent dans trois hypothèses sur quatre. Dans l’hypothèse la plus défavorable, elles augmentent sans augmenter de manière très importante […]. Donc les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées."