Réforme des retraites : Élisabeth Borne peut-elle tenir ?

Mais Élisabeth Borne compte s'accrocher. "Je pense que ce n'est pas une question de personne", a-t-elle répondu jeudi soir sur le plateau du 20H de TF1. "J'ai engagé ma responsabilité et celle de mon gouvernement. À la fin, il y aura un vote sur les motions de censure." Probablement dès le début de la semaine prochaine. D'ici là - et peut-être après -, sa place restera fragilisée. À moins que le temps fasse son effet. "En politique, on a tous vu des résurrections", affirme un ministre cité plus haut. C'est sans doute ce qu'espère Élisabeth Borne.