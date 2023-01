Réforme des retraites : Elisabeth Borne prévoit d'acter la fin des principaux régimes spéciaux

La mesure figurait depuis longtemps dans le projet de réforme des retraites porté par Emmanuel Macron. Le texte présenté ce mardi 10 janvier par Elisabeth Borne prévoit ainsi d'acter "l'extinction des principaux régimes spéciaux" qui "ne sont plus justifiés", selon le gouvernement. L'exécutif estime que "ces régimes ne sont plus justifiés aux yeux des Français et les âges dérogatoires de départ, 52 ans ou 57 ans, ne sont plus adaptés à la réalité de ces métiers".

Ainsi, le gouvernement prévoit la fermeture des régimes spéciaux pour la RATP, la branche des industries électriques et gazières (IEG), les clercs et employés de notaires, les personnels de la Banque de France ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Dans ces différents domaines, la "clause du grand-père" s'applique : les nouveaux entrants à compter du 1er septembre 2023 seront donc affiliés au régime général des retraites.