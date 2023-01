Réforme des retraites : Elisabeth Borne recevra les partenaires sociaux mardi et mercredi

Emmanuel Macron a confirmé lors de ses vœux son intention de lancer rapidement cette réforme du système de retraites, en vue d'une application "dès la fin de l'été" 2023. Le projet est attendu le 10 janvier. Ses grandes lignes n'ont pas bougé depuis la réélection du chef de l'État, déterminé à augmenter l'âge légal de départ de 62 à 64 voire 65 ans. L'objectif d'"assurer l'équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir", et de "consolider notre régime de retraites par répartition", a-t-il à nouveau insisté samedi soir.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sera le premier reçu mardi à 15h30 par Élisabeth Borne. Il sera suivi par François Hommeril, président de la CFE-CGC, Frédéric Souillot, secrétaire général de FO et François Asselin, président de la CPME. Mercredi se succèderont à partir de 15h Cyril Chabanier, président de la CFTC), Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, Jean-Christophe Repon, vice-président de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et son secrétaire général Pierre Burban, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, et enfin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.