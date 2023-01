Réforme des retraites : vers une pension minimale de 1200 euros pour tous et tout de suite

Pour éviter le blocage à l'Assemblée nationale ou le recours au 49.3, le gouvernement cherche des compromis. Il pourrait en avoir trouvé plusieurs avec la droite, la plus à même de voter cette réforme et de lui apporter la majorité nécessaire au Parlement. Il semble donc acté que la Première ministre proposera d'augmenter l'âge légal de départ à 64 ans et non pas 65 ans, ligne rouge pour les Républicains. L'exécutif est également prêt à discuter des bénéficiaires du minimum retraite fixé à 1200 euros par mois.