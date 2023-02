Réforme des retraites : Emmanuel Macron appelle le Sénat à "enrichir" le texte

"Je n'ai pas trouvé de colère chez nos compatriotes", a-t-il toutefois assuré, en disant percevoir "de l'inquiétude". "C'est aussi ça qui s'exprime dans les manifestations sur les retraites : quand on écoute les gens, c'est pas la retraite, le sujet. C'est le travail et les conditions de travail", a poursuivi Emmanuel Macron, en estimant que "beaucoup de gens qui manifestent, c'est la perspective de leur carrière, c'est 'est-ce que mon travail me paye assez ou pas?'". "Il y a un sentiment d'injustice", a-t-il encore considéré.