Réforme des retraites : Emmanuel Macron prône la "concorde" avant la décision du Conseil constitutionnel

Tous les projecteurs sont braqués sur la discrète institution. Alors que la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites est attendue vendredi 14 avril en fin de journée, au lendemain d'une douzième journée de mobilisation, Emmanuel Macron prône un "esprit de concorde" avec les syndicats. Il leur promet un "échange qui permettra d'engager la suite et de tenir compte" du verdict des Sages.

"Le pays doit continuer d'avancer", a affirmé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à Amsterdam (Pays-Bas) mercredi 12 avril, dans le cadre d'un voyage chahuté par des opposants à la réforme. "J'engagerai, pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux à pouvoir revenir - je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment - mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision" des Sages, a-t-il insisté. Cette décision vient "clore un chemin démocratique et constitutionnel", a relevé Emmanuel Macron, alors que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'était dit quelques heures plus tôt "confiant" dans la décision des Sages.