Emmanuel Macron s'était-il "engagé à faire un référendum sur les retraites" ?

Nous nous sommes plongés dans les archives en remontant justement à la campagne présidentielle, qui s'est achevée par la réélection du président sortant le 24 avril dernier. Il est arrivé qu'Emmanuel Macron consacre certaines de ses interventions médiatiques à la future réforme des retraites qu'il envisage de mettre en œuvre au cours du prochain quinquennat.

Le 11 avril, pendant la période de l'entre-deux-tours, le président-candidat a consacré un entretien à BFMTV sur une série de sujets... et notamment sur le financement des retraites. "On va concerter, on va collectivement améliorer" le projet de loi, a notamment assuré Emmanuel Macron à cette occasion. Avant d'être interrogé par Bruce Toussaint sur la probabilité d'en passer par la voie référendaire. "Je n’exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Je l’ai dit, je suis pour le retrouver. Notre discussion me permet de clarifier des choses", a-t-il alors déclaré.