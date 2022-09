Emmanuel Macron veut une réforme des retraites "dès 2023"

Serpent de mer du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites verra-t-elle le jour au cours du second ? C'est ce que souhaite le président de la République, estimant qu'elle ne peut plus attendre, espérant même qu'elle puisse entrer en vigueur dès l'été 2023. Il l'a rappelé devant les journalistes de l'Association de la presse présidentielle réunis lundi pour un moment d'échange et de questions-réponses avec le chef de l'Etat.