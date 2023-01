Réforme des retraites : emploi des seniors, pénibilité... Gabriel Attal évoque de possibles "améliorations"

Pour l'ancien porte-parole du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les manifestations et le mouvement de grève traduisent "une forme d'attachement à notre système de retraites", et une certaine "inquiétude des Français". Il a cependant répété, comme le Président et la Première ministre la veille, que la réforme était "nécessaire" pour sauver le système et continuer de "payer les pensions de retraite dans les années à venir".

Pour Gabriel Attal, la réforme phare du second quinquennat Macron vise avant tout à "protéger les classes moyennes, qui se lèvent le matin pour aller travailler". "Leur patrimoine", a-t-il expliqué, "c'est la pension dont ils pourront bénéficier une fois à la retraite, c'est pour eux qu'on agit, pour ne pas avoir à baisser ces pensions".