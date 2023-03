Réforme des retraites : en quoi consiste le CDI senior adopté par les sénateurs ?

Le gouvernement n'en voulait pas. Mais le Sénat, à majorité de droite, a voté ce lundi un amendement visant à la création d'un nouveau type de contrat à durée indéterminée pour les seniors. Le but est de favoriser l'emploi des plus de 60 ans, l'un des points sur lequel les parlementaires de l'opposition sont les plus attentifs depuis le début de l'examen de la réforme des retraites. La France est en dessous de la moyenne européenne pour l'emploi des 55-64 ans (56% contre 60,5%).