Réforme des retraites : entre 400 000 et 600 000 personnes attendues lors des manifestations du 6 juin

"Nous ne tournerons pas la page." L'intersyndicale, regroupant huit syndicats et cinq organisations de jeunesse, a appelé à une journée de mobilisation le 6 juin prochain contre la réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre ? Selon nos informations, la participation devrait être en deçà des précédentes journées de grève.

Les services de renseignement évaluent la participation entre 400.00 et 600.000 personnes sur le plan national, soit environ 250 actions. Pour Paris, les autorités s'attendent à voir défiler entre 40.000 et 70.000 manifestations sur le parcours prévu entre les Invalides et la place d'Italie.