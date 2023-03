Entre "colère" et "joie" : Emmanuel Macron évoque sa relation avec les Français dans un magazine pour enfants

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit - avec une nouvelle journée d'appel à la mobilisation le 6 avril prochain - les propos d'Emmanuel Macron ont une résonance particulière, d'autant qu'ils ont été tenus avant l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, le 16 mars, provoquant la colère de nombreux Français.

Tandis qu'une élève de 4e lui demande s'il peut "quitter [son] poste en plein mandat" et "comment ça se passerait [s'il] le quittait ?", il répond : "Si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché". "À ce moment-là, tu remets ton mandat aux Français, et le peuple vote à nouveau". Pour le moment toutefois, le président n'envisage aucune dissolution de l'Assemblée nationale alors qu'une démission semble encore plus improbable.