Retraites : entre Borne et les syndicats, une réunion mais aucun rapprochement

Face à ce constat, les membres de l'intersyndicale ont donc fait le choix de quitter la table de la réunion. "Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays", a confirmé Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. "Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et Français dans la rue. Cette stratégie jusqu'au-boutiste et violente est irresponsable. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre", a-t-elle ajouté.