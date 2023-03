Réforme des retraites : permanences caillassées, tags... De nombreux députés pris pour cible

Toujours d'après Le Parisien, la permanence de Dominique Da Silva (Renaissance) a également été recouverte d'affiches dans le Val-d'Oise, samedi. D'autres députés, qui ne veulent pas tous être cités, ont vu leurs locaux tagués, voire dégradés. "Il y a eu des permanences attaquées, il faut une protection", glisse une source au sein de l'exécutif à l'AFP. D'anciens membres du gouvernement sont aussi ciblés. C'est le cas de la députée du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, ex-ministre déléguée à l'Insertion. Ce dimanche, le parquet de Colmar a confirmé avoir ouvert une enquête pour "intimidation envers un élu" après des dégradations repérées sur la permanence de la députée.

Les sénateurs ne sont pas épargnés. Ces derniers jours, le président du groupe LR à la chambre haute, Bruno Retailleau, s'est ainsi vu couper l'électricité de son domicile vendéen par des militants. Face à ces actions, la cheffe des députés de la majorité, Aurore Bergé, a demandé au ministre de l'Intérieur de "mobiliser les services de l'État" pour protéger les élus.

En retour, Gérald Darmanin lui a assuré que "la protection des élus" était "plus que jamais (sa) priorité". "Dès ma prise de fonction, j'ai demandé aux forces de l'ordre et aux préfets de se montrer particulièrement attentifs aux violences dont les élus sont victimes", a-t-il affirmé dans une lettre. Il a également demandé aux préfets de "poursuivre la surveillance mise en place aux abords des permanences des parlementaires et de leur domicile, si nécessaire", et de "maintenir une veille renforcée des réseaux sociaux" pour détecter "toute menace ou tout message haineux éventuel". Une réunion en ce sens a eu lieu vendredi.