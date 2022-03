La droite a-t-elle réellement mené "toutes les réformes des retraites en France" ?

En 2003, François Fillon (UMP), ministre des Affaires sociales du gouvernement Raffarin, aligne le régime des fonctionnaires sur le régime général pour bénéficier d’une retraite à taux plein. À partir de 2009, la durée de cotisation augmentera d’un trimestre par an jusqu'en 2012. Pour inciter à rester dans l'emploi après 60 ans, cette réforme crée aussi une surcote et une décote.

En 2007, nouvelle étape : Nicolas Sarkozy (UMP) fait passer la durée de cotisation à 40 ans pour les régimes spécifiques des sociétés de service public (EDF, GDF, SNCF, RATP, Banque de France, etc.) ainsi que pour les professions à statut particulier (clercs de notaires, élus et employés parlementaires). Trois ans plus tard, avec son ministre du Travail Éric Woerth, l'âge légal de départ est reculé de deux ans, passant progressivement à 62 ans. Il en va de même pour l'âge du départ à taux plein (67 ans en 2022).

Enfin, en 2014, pour la première fois sous un gouvernement de gauche, une réforme va durcir le système des retraites : la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine (PS), sous la présidence de François Hollande, relève la durée de cotisation d'un trimestre tous les trois ans de 2020 à 2035 pour atteindre 172 trimestres (43 ans) pour les générations 1973 et suivantes.