Réforme des retraites : pourquoi le calendrier divise au sein même de la majorité

Certaines voix dans la majorité poussent en effet en ce sens, notamment des députés Renaissance. La rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale Stéphanie Rist estime qu'il serait "cohérent" de la faire passer dès les prochaines semaines "par rapport à l'objectif de plein emploi et au moment où l'on a besoin de pouvoir financer de nouveaux droits comme pour le grand âge", a-t-elle déclaré à l'AFP. Selon un autre responsable à l'Assemblée nationale, "il y a un intérêt" à intégrer la réforme au budget de la Sécurité sociale "pour expliquer que justement on a énormément de dépenses sociales et que, pour les financer, on peut passer par une mesure d’âge". "Par contre sur les réformes plus structurelles des retraites, il faut absolument prendre le temps de la négociation", nuance-t-il, en espérant une décision rapide.

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, membre de la majorité, a déclaré vendredi, en s'adressant à Elisabeth Borne : "Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite (…) que vous choisissiez de la faire en octobre, en décembre, en mars. Quand vous voudrez, nous serons là".

Ceux qui sont pour cette option mettent également en avant le fait qu'il serait possible d'utiliser le 49-3 sans griller de cartouche pour un autre texte plus tard dans l'année. En effet, l'utilisation de cet article de la Constitution est possible pour les textes budgétaires, et donc pour le PLFSS, mais limité à un seul texte par session pour les autres projets de loi.