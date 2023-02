Retraites : vers des blocages à partir du 7 mars ? Macron appelle à "l'esprit de responsabilité"

Le chef de l'État, quant à lui, "souhaite d'abord que le travail puisse se poursuivre au Parlement", "c'est ainsi que la démocratie doit fonctionner". Alors que les débats à l'Assemblée nationale ont été souvent chahutés depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron a jugé "important que ce travail puisse se faire dans le cadre le plus serein et le plus professionnel, que la majorité et les oppositions puissent s'exprimer".