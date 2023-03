Retraites : "On ne doit accepter ni les factieux, ni les factions", prévient Emmanuel Macron sur TF1

"On ne peut accepter ni les factieux, ni les factions" : Emmanuel Macron a condamné, ce mercredi dans une interview au JT de 13H de TF1, les scènes de violences observées depuis lundi dans certaines villes contre la réforme des retraites. Le chef de l'État souhaite en revanche écouter "les colères" des "manifestations déclarées" et "y répondre".

"Nous sommes une grande nation et un vieux peuple qui se dote de responsables qui ont une légitimité politique. Il y a des légitimités qui existent, (...) les syndicats, je les respecte", a déclaré Emmanuel Macron, assurant que l'exécutif a "essayé de tenir compte" des manifestations qu'ils ont orchestrées. Cependant, "quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, (...) sans règles absolues, alors là, ça n'est plus la République", a-t-il ajouté. "On ne peut accepter ni les factieux, ni les factions", mais face aux manifestations déclarées, en revanche, "il faut écouter leur colère et y répondre".