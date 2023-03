Retraites : sur LCI, le sénateur LR Bruno Retailleau appelle à "bloquer les bloqueurs" le 7 mars

"L'idée, ce n'est pas d'être un briseur de grève, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont tous les deux constitutionnels, le droit de grève et la continuité des services publics : le droit d'aller et venir, le droit au travail, encore une fois pour les plus faibles", a-t-il analysé. "Et si vous faites des grèves, très régulièrement, notamment dans les transports publics, comment voulez vous encourager les gens à prendre les transports collectifs ? Donc je pense, à un moment donné, qu'il faut bloquer les bloqueurs qui veulent bloquer la France. Parce qu'ils ont un pouvoir de prise d'otage."

"Je pense qu'il faut redire, que, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir, le droit de grève est important. Le droit de manifester est important. Reconnaissons même que les organisations syndicales ont plutôt réussi leurs manifestations jusqu'à présent", a reconnu Bruno Retailleau qui a toutefois trouvé "absolument inacceptables" les propos de certains leaders syndicaux, comme ceux de Philippe Martinez (CGT) qui "veut mettre la France à genoux".

Par ailleurs, "ce que j'ai entendu du secrétaire général de la CGT énergie, qui indiquait qu'ils étaient prêts à tout. C'est inadmissible", a fustigé le sénateur. Interrogé sur la possibilité de réquisitionner des personnels, l'élu de Vendée a donné son aval, appelant même à "sanctionner". "Ce que fait la CGT aujourd'hui, c'est une sorte d'appropriation, une forme de privatisation des moyens de production de la communauté nationale, c'est inacceptable. Et la réquisition, bien sûr que je l'appelle."