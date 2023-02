Réforme des retraites : message brouillé pour 70% des Français, alors que les débats à l'Assemblée sont laborieux

Selon un sondage BVA pour RTL publié ce mardi, 70% des Français ne trouvent pas la réforme des retraites claire. Un chiffre en forte hausse puisque c'est 7 points de plus qu'une précédente enquête réalisée par le même institut du 20 au 21 janvier, et trois de plus qu'il y a quinze jours. Le 6 février, une enquête Toluna Harris Interactive indiquait que la réforme des retraites était facilement compréhensible pour 31% des sondés seulement, un chiffre déjà en forte hausse puisqu'ils étaient 36% le 30 janvier et 41% le 17 janvier.