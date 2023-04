Réforme des retraites : quel avenir pour les mesures retoquées par le Conseil constitutionnel ?

Sur le papier, ce n'est pas impossible. Malgré son refus, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de ces mesures : les "sages" ont plutôt estimé que ces dispositifs n'étaient pas compatibles avec un texte budgétaire. Or, l'exécutif a décidé d'utiliser le budget rectificatif de la Sécurité sociale pour sa réforme des retraites. Ces mesures n'auront, selon le Conseil constitutionnel, aucun ou très peu d'effet sur les recettes budgétaires de l'année, au contraire du report progressif de l'âge de départ, par exemple. Elles ont donc été rejetées.

Elles pourraient toutefois revenir sur la table via un texte de loi classique. Le gouvernement compte d'ailleurs proposer une nouvelle loi Travail dans les prochaines semaines, qu'il aimerait discuter avec les partenaires sociaux. Les syndicats, qui réclament toujours le retrait de la réforme, ne l'entendent pas de cette oreille, même si la CFDT entrouvre la porte. "Quand vous êtes dans une entreprise, même si votre patron a fait des actes que vous n'acceptez pas, à un moment donné, vous retournez discuter quand vous êtes représentant du personnel", indique Laurent Berger dans les colonnes du Parisien.

Mais le secrétaire général du syndicat demande tout de même à l'exécutif un "délai de décence, jusqu'au 1er mai", et prévient : "si c'est pour repartir avec une feuille qui nous dit : 'voilà ce qu'on veut faire, vous discutez, mais à la fin, on sort avec la même feuille amendée de deux-trois points', c'est non". Pas certain, donc, que "l'index seniors" trouve l'aval de la CFDT, d'autant que Laurent Berger déplorait en janvier l'absence "de sanctions". "Il y aura le constat et on fera quoi ?", pestait-il.