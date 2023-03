Réforme des retraites : invités à discuter à Matignon, les syndicats en ordre dispersé

"On ira", a confirmé Laurent Berger mardi soir dans l'émission Quotidien, avant d'indiquer de nouveau ce mercredi matin que le préalable était de pouvoir parler de la réforme des retraites. "J'en parlerai, et si on me dit 'vous ne pouvez pas en parler' (…) on partira. Mais on va parler des 64 ans, on va parler de ce qu'il se passe dans le pays", a-t-il assuré. Les syndicats souhaitent discuter du report de l'âge légal et mettre la réforme sur pause le temps de dialoguer, ce que ne souhaite pas l'exécutif.

Mais celui qui forme un duo avec Philippe Martinez (CGT) depuis le début de la mobilisation, sera-t-il présent avec lui à Matignon ? "Il ne peut pas s'engager aujourd'hui vu qu'il est en fin de mandat au nom de la CGT", a expliqué Laurent Berger, alors que le syndicat est en train de désigner un nouveau secrétaire général. "Mais on était assez d'accord tous les deux pour considérer que c'était un espace qu'il fallait saisir pour aller dire ce qu'on porte sur la question des retraites."