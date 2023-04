Retraites : invités à l'Élysée ce 18 avril, les syndicats refusent toute rencontre avant le 1er mai

Le président de la République proposait ainsi aux organisations syndicales, mais aussi au patronat, de les recevoir au Palais. Selon une source à l'Élysée auprès du service politique de TF1/LCI, cette rencontre devait être "le début d’un cycle que le Président et le gouvernement poursuivront dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux." Par ailleurs, l'Élysée faisait savoir que sa porte "restera ouverte, sans préalable, pour ce dialogue."

Cette invitation avait été annoncée par Emmanuel Macron, notamment lors de son déplacement aux Pays-Bas. Mercredi, le chef de l'État avait effectivement indiqué qu'il proposerait aux partenaires sociaux une rencontre "dans un esprit de concorde" dans la foulée de la décision du Conseil constitutionnel, voyant en celle-ci un moyen de "clore" un épisode politique marqué par une forte contestation sociale contre sa réforme phare des retraites.

Les syndicats ont néanmoins fait savoir à LCI qu'ils ne se rendraient pas à cette rencontre et n'accepteraient aucune discussion avant le 1er mai. Le dialogue entre le président et l'intersyndicale est difficile depuis le début de la crise et des échanges très tendus ont eu lieu ces dernières semaines, notamment entre Emmanuel Macron et le patron de la centrale réformiste CFDT, Laurent Berger. Pendant un temps, les partenaires sociaux, portés par la forte mobilisation contre la réforme des retraites, avaient demandé une rencontre avec le chef de l'État, qui avait alors refusé de donner suite.