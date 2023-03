"Je ne me sens pas lié" : la mise en garde de Gérard Larcher à Emmanuel Macron

"Nous traversons une crise politique", a expliqué Gérard Larcher. Pour le président du Sénat, cette crise "est liée à l'absence de majorité pour le président et une méthode de gouvernance : la sienne. Je lui ai dit directement. On ne construit pas une coalition si on ne le fait pas autour d'un projet, d'un contrat. Cela se fait au lendemain d'élections législatives."

"Nous avons de profondes divergences avec Emmanuel Macron. Je ne me sens pas lié dans sa majorité, même si j'ai voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle", a ajouté le patron du Sénat. Concernant les finances publiques, "il fallait faire une réforme des retraites. Nous n'avons pas la même vision de la décentralisation, des politiques migratoires..."