"Je suis à l'écoute" : avant de les recevoir, Élisabeth Borne pense pouvoir renouer avec les syndicats

Elle se dit "à l'écoute". Mardi 16 et mercredi 17 mai, la Première ministre, Élisabeth Borne, recevra à Matignon les cinq organisations syndicales représentatives - CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC - pour des entretiens bilatéraux. Désireuse comme le président Emmanuel Macron de tourner la page pénible de la réforme des retraites, la cheffe de l'exécutif, qui souhaite "continuer à relever (les) défis", même affaiblie, juge possible de restaurer le dialogue avec les syndicats.

"Même après ces mois agités, je reste convaincue qu'il faut donner plus de place à la négociation et au dialogue social", affirme-t-elle dans un entretien fleuve au Journal du Dimanche, réalisé à l'issue d'un voyage de trois jours à La Réunion et paru dimanche 14 mai. "C'est pour cela que je n'ai pas souhaité adresser un ordre du jour détaillé pour ces rencontres : je suis à l'écoute des priorités que les organisations syndicales et patronales souhaitent mettre dans la discussion."