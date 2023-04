Retraites : Jean-Pierre Raffarin prône "l'apaisement" et souhaite une alliance Renaissance-LR à l'Assemblée

Jean-Pierre Raffarin imagine déjà la période de l'après-réforme, et s'interroge sur la manière dont Emmanuel Macron va conduire la fin de son quinquennat. Le volet politique fera suite au volet social, selon lui. Il s'agit ainsi de "voir comment, pour les 4 ans qui viennent, on organise une capacité d'action. Comment on crée une majorité." Il préconise "d'essayer de trouver une majorité absolue par une coalition qui permettrait d'agir". Sans hésitation, il "pense que la solution se trouve avec le groupe LR de l'Assemblée et avec le Sénat sans doute", aujourd'hui contrôlé par la droite. "C'est pour ça que la vraie échéance à mon sens, c'est après les élections sénatoriales, car je pense que pour le moment, les équipes politiques seront mobilisées" dans cette perspective "et pas disponibles pour la recherche de compromis".

L'ancien pensionnaire de Matignon se dit "frappé de voir que dans notre pays, tout sujet est devenu polémique, sur la chasse, sur la famille, sur la fin de vie, sur tous les sujets grave pour lesquels nous aurions besoin de débats apaisés". Dans ce contexte, "à partir du moment où on est en situation d'impasse, il y a un problème de méthode". L'impasse ? "Il faut en sortir. Et en sortir par l'apaisement. C'est-à-dire respecter, travailler collectivement". Jean-Pierre Raffarin croit qu'une alliance de centre-droite est possible, et surtout souhaitable. "Il y a des points communs entre LR et Renaissance", répète-t-il, "je crois que ni les uns ni les autres, personne ne veut que l'on offre sur un plateau le pays à madame Le Pen", ce qui doit encourager les deux partis à bâtir une "stratégie partagée pour éviter cette hypothèse".