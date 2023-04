Réforme des retraites : l'intersyndicale veut faire du 1er mai une "journée de mobilisation exceptionnelle"

"Retraites : ce n'est pas fini", ont réagi les huit principaux syndicats français et cinq organisations dans un communiqué diffusé en début de soirée. L'intersyndicale appelle les salariés à faire du lundi 1er mai une "journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale". "J'appelle à venir manifester très massivement partout en France, comme cela a été fait depuis début janvier", a également déclaré le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur TF1, "pour dire non aux 64 ans et dire aussi qu’il faut agir dans les conditions de travail".