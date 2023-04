Retraites : la censure serait "une occasion historique de sortir par le haut de cette crise", estime Mathilde Panot

Dans la rue jeudi pour manifester son opposition à la réforme de retraites, Mathilde Panot était l'invitée de LCI, ce vendredi 14 avril au matin. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale est revenue sur la décision du Conseil constitutionnel, attendue en fin de journée. Et se dit confiante : "Je crois que nous avons de très bons arguments pour demander une censure totale", lance-t-elle. "Le Conseil constitutionnel l'a déjà fait", avance l'élue, citant par exemple "le budget en 1979" et 2012, année au cours de laquelle "une loi avait été entièrement retoquée pour manque de sincérité et de clarté des débats parlementaires".