Réforme des retraites : la discorde entre LFI et les syndicats aura-t-elle un impact sur la mobilisation ?

D'un côté, une réunion politique de la Nupes, de l'autre, un rassemblement de l'intersyndicale. Les slogans sont proches, et l'objectif et le même : ils sont tous mobilisés contre la réforme des retraites, et particulièrement contre le décalage de l'âge de départ, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête d'article.

Mais on ne voit désormais plus sur la même image les dirigeants des principaux syndicats et ceux de La France Insoumise (LFI). Les relations entre syndicats et Insoumis se sont en effet tendues depuis les débats sur le texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale.