Retraites : LFI a-t-elle le droit de documenter en direct la commission mixte paritaire malgré le huis clos ?

Yaël Braun-Pivet leur a adressé une fin de non-recevoir. À quelques heures de la réunion de la commission mixte paritaire (CMP) de mercredi 15 mars pour trouver un accord sur le nouveau texte réformant les retraites qui sera soumis au vote du Sénat et de l'Assemblée nationale ce jeudi, les députés de la Nupes réclamaient la diffusion des débats de la CMP. Mais face au refus de la présidente de l'Assemblée nationale, les Insoumis préviennent qu'ils rendront compte de la tenue et de l'avancée des débats via leurs réseaux sociaux. En ont-ils le droit ?