Retraites : "La France qui manifeste, c'est la France qui a mal au dos", lance François Ruffin sur LCI

D'après le député insoumis, "la France qui manifeste, c'est une France qui se lève tôt, qui va au boulot, et qui a mal au dos". "Des secteurs entiers, qui ont tenu le pays debout, n'ont pas eu le droit à la moindre rémunération et reconnaissance", déplore-t-il. "Et ce sont ces personnes qui vont porter le plus lourdement ces deux années supplémentaires. Il faut comprendre cette immense injustice ressentie. C'est une injustice sociale."

Pourtant, "nous avons besoin d'une France au travail", insiste-t-il. "L'école va mal, l'hôpital va mal... Comment donner envie aux gens de travailler s'ils ne se sentent pas respectés ?", demande François Ruffin. En ce sens, le député insoumis soutient l'appel des organisations syndicales à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars prochain pour protester contre la réforme.