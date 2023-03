Retraites : "La France, un pays très calme qui peut devenir très violent", assure Nicolas Dupont-Aignan

Invité de LCI ce mardi, le président de Debout la France "soutient les forces de l'ordre face aux violences dont ils sont l'objet", mais "condamne la manière dont elles ont été dirigées lors de la dernière manifestation" (voir vidéo en tête de cet article). D'après lui, ces affrontements s'expliquent par le comportement d'Emmanuel Macron. "Il est le responsable premier du désordre", affirme Nicolas Dupont-Aignan. "Nous attendons d'un président de la République qu'il soit le garant de l'unité nationale, qu'il ne mette pas de l'huile sur le feu."

Selon l'ex-candidat à la présidentielle 2022 (2,06%), le chef de l'État doit à présent écouter la colère des Français. "Nous sommes au bord d'une insurrection populaire", assure celui qui craint "un bain de sang." "Emmanuel Macron a la solution entre ses mains : retrait de la réforme, référendum ou dissolution. S'il ne le fait pas, c'est lui qui va devenir la cible et il sera obligé de démissionner à terme. Il n'est plus légitime. Plus il s'entêtera, plus le pays sera en danger."