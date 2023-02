Réforme des retraites : la gauche sénatoriale veut se montrer force de "proposition" en même temps que "d'opposition"

Si on lit entre les lignes, vous voulez vous démarquer de vos collègues députés.

Le Sénat a une manière différente de fonctionner, les modalités de débat ne sont pas forcément comparables. C'est tout l'intérêt d'avoir deux chambres, l'une est peut-être plus médiatique, l'autre travaille plus sur le fond. Le débat au Sénat sera utile, et certainement intéressant à regarder pour montrer que nous avons des idées, que nous savons nous opposer et qu'un autre chemin est possible. Mais au final, la responsabilité revient majoritairement au gouvernement, qui via l'article 47.1 contraint le débat. Nous voulons aller plus loin qu'à l'Assemblée nationale, aller jusqu'à l'article 7, et je pense que nous y arriverons, mais si au bout de 15 jours nous tirons la conclusion que les débats n'ont pas été satisfaisants, ce sera de la responsabilité du gouvernement.