Réforme des retraites : la Nupes souhaite déposer une nouvelle motion de censure

Clémentine Autain avait, quelque minutes plus tôt, jugé "irresponsable" la décision du Conseil constitutionnel, survenue deux jours plus tôt. "Le Conseil Constitutionnel a pris une décision irresponsable en validant un texte rejeté par l'écrasante majorité des Français, par les syndicats, qui n'a pas été voté à l'Assemblée. Cela veut dire qu'un homme seul peut décider au mépris du peuple et de la majorité." Avant de poursuivre : "Le 14 avril est morte la Vᵉ République. Si les prétendus 'sages' nous disent que c'est légal de pouvoir imposer une loi contre l'avis du peuple, alors il y a un problème institutionnel."