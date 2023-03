Réforme des retraites : la piste du 49.3 s'écarte de nouveau, la majorité souhaite faire voter le texte

"Une majorité existe", a-t-elle répété plusieurs fois. Déjà dimanche, elle avait réuni les ministres concernés par la réforme, qui avaient assuré à l'issue de la réunion qu'ils souhaitaient "transformer [leur] majorité relative en majorité absolue sur ce texte" pour éviter un recours au 49.3, selon les mots du porte-parole Olivier Véran. Depuis son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne défend une méthode basée sur la concertation pour bâtir des "compromis" et des "majorités de projet", même si elle a déjà eu recours dix fois au 49.3 sur des textes budgétaires.

Un peu plus tôt ce mardi, son ministre du Travail Olivier Dussopt avait lui aussi estimé que "si la CMP a un texte commun, ce texte aura une majorité" jeudi au Sénat puis à l'Assemblée, ce qui permettra au gouvernement d'éviter un recours au 49.3. "Je pense que ce texte aura une majorité jeudi matin et jeudi après-midi, parce que la majorité présidentielle fait bloc, et ensuite parce que nous avons travaillé avec certains députés et sénateurs d'opposition", a-t-il déclaré sur CNews.

"Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait (l')utiliser", avait commenté lundi le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal. "Si chacun est cohérent avec les engagements, les déclarations qu’il a faites devant les Français (...) il y a une majorité pour voter le texte", avait-il ajouté, usant de la méthode Coué, alors que des dizaines de députés LR voteront contre ou sont toujours indécis, et que même des parlementaires de la majorité ont fait part de leur refus de voter le texte.