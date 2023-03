Réforme des retraites : Laurent Berger appelle à une "médiation" pour "trouver une porte de sortie"

"On prend un mois et demi où on dit 'les 64 ans ça ne s'appliquera pas' et on fait de la médiation. En ensuite on se met autour de la table et on regarde la question du travail, des retraites, sur quoi il peut y avoir ou pas un compromis social", a développé le secrétaire général de la CFDT. C'est la première fois depuis le début du mouvement social que le patron de la centrale syndicale, traditionnellement ouverte aux réformes, appelle de ses vœux à une véritable médiation.