Réforme des retraites : le Conseil constitutionnel rejette la deuxième demande de RIP

La deuxième tentative n'aura pas été la bonne. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce mercredi la deuxième demande faite par la gauche d'un référendum d'initiative partagée (RIP) sur la réforme des retraites. Cette demande avait été initiée in extremis le 13 avril par quelque 250 députés et sénateurs de gauche et indépendants. Qui n'ont donc pas obtenu gain de cause.

"Le Conseil constitutionnel juge que ne porte pas sur une réforme relative à la politique sociale de la nation, au sens de l'article 11 de la Constitution, la proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans", écrivent les Sages.