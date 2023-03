Un député LFI menace de démissionner si la réforme des retraites est adoptée

"Je n'ose pas regarder les gens en face et leur dire 'à l'Assemblée nationale, on peut s'occuper de vous'", a poursuivi celui qui estime que la réforme des retraites fera "émerger un recul social extrêmement important". "Je n'y remettrai plus les pieds car je souhaite organiser la population et être auprès d'elle pour lui expliquer ce qui se passe à l'Assemblée", a ajouté Sébastien Delogu, évoquant notamment le fait que le gouvernement ne souhaite pas envisager un financement via la taxation des super-profits, réclamée par la gauche. "Mais ça ne les arrange pas car eux-mêmes sont actionnaires de ces sociétés qui créent les crises dans lesquelles nous vivons."