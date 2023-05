Retraites : le député LR Aurélien Pradié votera la proposition de loi pour abroger la réforme

"Je me suis opposé au texte, j'ai voté la motion de censure, la cohérence veut que je vote toutes les mesures qui permettent de l'annuler", a rappelé le député LR. "Je ne peux pas refuser d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ce qui est un vrai problème et un poison lent dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas eu de vote sur ce texte. Lorsqu'on tente de passer en force à tout prix en démocratie, vient un moment où on le paye", a-t-il encore mis en garde.

Aurélien Pradié continue donc de porter cette ligne à contre-courant de la majorité du groupe des Républicains, fragilisé par ces divisions. Le député a même été démis de son poste de vice-président exécutif du parti par son président Eric Ciotti, mais ne semble rien regretter. "Le plus grand danger pour la droite aurait été de se confondre avec Emmanuel Macron. Nous avons parfois été décriés parce que nous avions une voix dissonante. Mais il n'est pas impossible que dans quelques semaines ou mois, on se rende compte que nous avons participé à davantage sauver la droite que l'affaiblir", s'est défendu l'élu. Tout en soulignant sa "fidélité à (sa) famille politique", il a dit se sentir "très libre" et "très attaché à (ses) convictions politiques". Il a aussi appelé à "tout reprendre à la base" à droite, estimant que "les irresponsables sont ceux qui ne veulent rien changer".