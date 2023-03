Réforme des retraites : le gouvernement doit-il craindre le verdict du Conseil constitutionnel ?

Que reprochent-ils au texte ? Les parlementaires remettent en cause le véhicule législatif utilisé, à savoir une loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, jugé inapproprié pour une réforme de son importance. Ils contestent aussi les leviers de procédure actionnés, articles 47.1 et 49.3 et règlement du Sénat qui ont permis de limiter et accélérer les débats puis d'adopter sans vote la réforme à l'Assemblée nationale.

Les recours ont été déposés les 21 mars pour le gouvernement, les députés Nupes et le RN, et le 23 mars pour les sénateurs de gauche. Les Sages ont un mois pour se prononcer, donc son avis est attendu d'ici les 21 et 23 avril. "Mais pour ce type de projet de loi particulièrement sensible, où il est évident que le Conseil constitutionnel va être consulté, il est très probable que les Sages travaillent déjà depuis longtemps sur leur décision. Cette dernière pourrait donc tomber rapidement, d'ici trois semaines", a estimé auprès de l'AFP la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina.