Réformes des retraites : l'hypothèse d'un passage en force s'éloigne

La Première ministre ne souhaite pas prendre le risque de braquer toutes les oppositions et une part importante de sa majorité au moment de discuter et de voter un texte aussi important. Car ces derniers jours, des voix se sont élevées dans les rangs mêmes du camp présidentiel pour alerter sur une telle méthode. François Bayrou a été le premier à mettre en garde contre un "passage en force", surtout s'il s'accompagne d'un recours au 49.3 pour le faire adopter. "Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d’abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française", avait averti le président du Modem, en appelant à prendre "le temps de la pédagogie". Dans la foulée, le patron du groupe centriste à l'Assemblée nationale Jean-Paul Mattei avait annoncé mardi que les députés MoDem voteraient "certainement" contre une réforme des retraites par amendement au projet de budget de la Sécu.

Puis jeudi, une autre personnalité de la majorité, la présidente (Renaissance) de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet avait, elle aussi, indiqué qu'elle préférait l'emploi d'une autre méthode. "Les amendements du gouvernement ne doivent pas porter en eux-mêmes une réforme substantielle", a-t-elle prévenu sur franceinfo, appelant à "prendre le temps de la concertation avec les groupes politiques et avec les partenaires sociaux (...) pour une réforme globale qui doit paraître équitable à nos concitoyens". "C'est la nouvelle méthode à laquelle j'ai appelé le gouvernement et à laquelle la Première ministre au mois de juillet a répondu favorablement", avec "plus de concertation en amont des textes pour réussir à construire des compromis", a-t-elle rappelé.