Réforme des retraites : le gouvernement va-t-il aller plus loin sur la pénibilité ?

D'autres groupes ont appelé le gouvernement à revoir sa prise en compte de la pénibilité. L'association des maires de France (AMF) a réclamé qu'il soit "plus ambitieux dans la prise en compte de la pénibilité au sein de la fonction publique territoriale".

Quant aux syndicats, ils ont eux aussi montré dans un communiqué leur opposition à la réforme qui va selon eux "frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue".