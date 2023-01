Le MoDem, ce partenaire de la majorité pas emballé par la réforme des retraites

Parmi ces pistes d'amélioration, le maire de Pau martèle sa volonté d'augmenter les cotisations patronales pour financer le système des retraites. "Il ne s'agit pas de faire contribuer les patrons, mais les entreprises", à hauteur "d'environ 0,7% de la masse salariale", avait-il expliqué sur LCI.

Une proposition rapidement balayée par le gouvernement. "Nous sommes convaincus que cette réforme des retraites ne doit pas contrarier la politique de plein emploi (...), donc oui, pas d'impôt, pas de cotisation", a répondu la semaine passée sur LCI toujours le ministre du Travail Olivier Dussopt. "Pas une bonne option" non plus aux yeux de Bruno Le Maire : "On peut toujours augmenter les cotisations patronales, mais cela se paiera par plus de chômage", a-t-il arbitré sur Franceinfo.

Autre proposition avancée par les députés MoDem, recevant là aussi un accueil froid de l'exécutif : l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure, pour passer à 35,5 heures. L'élu d'Eure-et-Loir Philippe Vigier a confirmé dimanche à l'AFP une information du Figaro, selon laquelle son groupe allait proposer un amendement en ce sens au projet de réforme des retraites. L'objectif : "gagner un poil plus, et de faire entrer des cotisations sociales, qui aideraient à financer la réforme", a-t-il plaidé, évaluant à 1,7 milliard d'euros par an les retombées d'une telle mesure.

Mais sitôt lancée, la proposition se retrouve elle aussi retoquée. "Je serais plutôt enclin à ne pas ouvrir le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans le chantier des retraites", a lancé dimanche le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Lundi, Elisabeth Borne a confirmé qu'elle n'avait "aucune intention d'ouvrir un débat sur les 35 heures".