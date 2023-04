Emmanuel Macron devrait prendre la parole la semaine prochaine

Le chef de l'État prendrait donc la parole dans la foulée pour clôturer la séquence de la réforme des retraites, qui s'est avérée délétère pour le climat social du pays et l'image du président de la République et de son gouvernement. L'objectif sera de présenter une nouvelle feuille de route, les futurs textes que l'exécutif souhaitera mettre sur la table et sa méthode.