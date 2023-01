Retraites : la réforme peut être "améliorée" à l'Assemblée, assure le ministre du Travail

Du côté du gouvernement, on sait qu'une série de points centraux de la réforme seront non négociables. L'âge légal de départ notamment, ou bien encore l'allongement de la durée de cotisation. Pour autant, le ministre réfute les accusations selon lesquelles la majorité resterait arc-boutée sur ses positions ou dans un refus du dialogue. "Nous sommes dans la phase de l'examen parlementaire", rappelle le ministre du Travail. "Les députés débattent et votent, il y aura des amendements et nous allons les regarder." Modifier le texte n'est donc à l'entendre pas exclu : "Si des amendements permettent d'améliorer le texte, pourquoi nous voudrions nous en priver ?"