Retraites : le refus d'aborder les 64 ans compromet-il déjà la réunion entre Borne et les syndicats ?

À peine l'invitation lancée, la réunion risque-t-elle déjà de capoter ? Si la Première ministre Élisabeth Borne a proposé mardi soir à l'intersyndicale de se retrouver à Matignon en début de semaine prochaine, l'objet de cet "entretien" n'a toujours pas été précisé, laissant entrevoir quelques dissensions. Pour Laurent Berger, secrétaire général de la CDFT, qui a annoncé que son syndicat participerait au rendez-vous, le sujet à aborder ne fait pourtant aucun doute : "Ce qui est sûr, c'est que nous, on ira discuter des retraites. Et du travail parce que ça va avec, mais (surtout) des retraites !"

Le responsable syndical compte notamment y évoquer le recul de l'âge de la retraite à 64 ans, entériné par le projet de loi adopté par le Parlement. "J’en parlerai. Et si on me dit 'vous ne pouvez pas en parler’, alors on partira. Mais on va parler des 64 ans, de ce qui se passe aujourd'hui" a-t-il martelé sur Franceinfo, estimant qu'il y "toujours une profonde contestation, un profond rejet, une colère qui monte, c'est de ça qu'il faut qu'on parle".