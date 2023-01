Retraites : les députés écologistes proposent de décaler la réforme... d'un siècle

Si leur demande la plus provocante était prise au pied de la lettre, les députés écologistes eux-mêmes ne seraient plus là pour assister à l'application de la réforme des retraites. Alors que le gouvernement espère voir son texte entrer en vigueur dès septembre 2023, plusieurs députés Verts, eux, aimeraient la repousser à plusieurs décennies, voire au siècle prochain.

Dans une série de près de 70 amendements sur le projet de loi, portés pour certains par l'élue de Paris Sandrine Rousseau, ils appellent à décaler sa mise en œuvre au plus tôt en 2051, et au plus tard en 2120. Ces propositions comptent parmi les quelque 7000 amendements déposés sur la réforme en vue de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale à partir de lundi 30 janvier. L'alliance de gauche, la Nupes, en enregistre la majorité. Europe Écologie Les Verts (EELV) est le deuxième groupe à en soumettre le plus : 1282 amendements, juste derrière les 3345 des Insoumis et les 1053 des socialistes.