Réforme des retraites : les Français certains qu'elle sera adoptée, une aubaine pour Emmanuel Macron ?

Si ces dernières heures le gouvernement a convenu qu'il pourrait faire quelques concessions sur la retraite des femmes ou l'emploi des seniors, il s'agit de points à la marge du projet de loi. Mais puisque pour l'instant un revirement de l'opinion publique n'est pas au programme, autant persister, signer, et faire comprendre aux Français qu'il ne reculera pas. "Autant arrêter de s’épuiser à répéter toujours les mêmes arguments. On doit dire que cette réforme va se faire, et point barre", a estimé auprès du Parisien un poids lourd de la majorité. "Plus on laisse entendre qu’on est ouvert à la négociation, plus on entretient la contestation du côté de nos adversaires", croit savoir un député Renaissance cité par le quotidien. Selon leur cheffe de file Aurore Bergé, "on doit tenir une ligne claire sur l’objectif de cette réforme, et non pas subir. Les Français veulent que l’on montre qui décide, et on aura une majorité pour le faire".

De son côté, la gauche continue de se montrer confiante et de se mobiliser. "Monsieur Macron est certain de perdre", a notamment assuré Jean-Luc Mélenchon depuis Marseille, où il manifestait en fin de matinée, estimant que la France était "en train de vivre une journée historique".